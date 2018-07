Aspirata dal bocchettone della piscina: ragazzina di 13 anni muore in un hotel di Sperlonga

di Barbara Savodini

Non ce l'ha fatta la ragazza di 13 anni di Frosinone che ieri è stata aspirata dal bocchettone della piscina al Virgilio Grand Hotel di Sperlonga. Sara Francesca Basso era in vacanza con i familiari ed era residente a Supino ma frequentava l'istituto comprensivo "Campo Coni" nel capoluogo ciociaro.Inutile il tentativo di un turista americano di salvarla perché, mentre l'uomo cercava con tutte le forze di tirarla a sé, la giovanissima aveva già bevuto tantissima acqua. Nonostante la tempestività della macchina dei soccorsi e la successiva rianimazione intentata dai sanitari, la 13enne è deceduta poche ore dopo, alle 4 di questa mattina, prima di essere stata trasportata in eliambulanza al policlinico "Gemelli" di Roma.Un episodio assurdo sul quale stanno indagando già da ieri i carabinieri della locale stazione, che hanno sequestrato la piscina e il vano pompe.La salma della ragazzina è a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia per chiarire se Sara possa avere avuto un malore prima di annegare. I militari della stazione di Sperlonga hanno ascoltato i numerosi presenti, compreso il turista americano che per primo ha soccorso la ragazza.Ore di cordoglio e dolore non solo a Sperlonga ma anche e soprattutto a Supino, dove la ragazza viveva assieme alla madre e alla sorellina.