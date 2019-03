Morta per leucemia, un concorso nazionale di poesia per ricordare Martina Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un concorso nazionale di poesia per ricordare Martina Natale, la ragazza di Latina scomparsa per una leucemia e per la quale le compagne di classe hanno commosso l'Italia conseguendo al posto suo il diploma di maturità«La sua energia ed entusiasmo per la vita ci hanno lasciati da circa nove mesi e da allora molte iniziative sono nate in suo nome, proprio con lo scopo di proseguire quello le riusciva meglio: vivere!» ricordano dall'associazione “Martina e la sua Luna Onlus”, presentata a settembre in una serata che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Un'associazione che attraverso cene, feste, tesseramento, vendita di gadget raccoglie fondi per realizzare iniziative per dare sostegno alle spese più pratiche che le famiglie dei bambini malati si trovano a dover sostenere.A giugno, in occasione del primo anniversario della scomparsa la Onlus ha indetto la prima edizione del concorso nazionale di poesia a lei dedicato “Premio Martina Natale”. Due le sezioni in cui sarà articolato il concorso: Sezione A, poesia inedita in lingua italiana aperta a tutti e Sezione B, poesia inedita in lingua italiana riservata ai giovani di età inferiore ai 19 anni, iscritti alla scuola secondaria superiore della provincia di Latina. I componimenti possono essere inviati, entro le 24 del 27 aprile 2019.Nelle sezioni A e B ogni concorrente può inviare via e-mail un solo componimento inedito entro il limite dei quaranta versi. Non è possibile partecipare ad entrambe le sezioni. L’iscrizione è totalmente gratuita. Sarà comunque possibile sostenere l’associazione su base volontaria sottoscrivendo una donazione tramite bonifico bancario intestato a “Martina e la sua Luna Onlus” (Iban: IT20K0200814707000105361162).Affinché la creatività dei partecipanti non abbia limiti, il tema della poesia è assolutamente libero. A valutare i lavori una giuria di eccezione: Luciano Monti, docente Luiss Guido Carli di Roma (presidente di giuria),Claudia Ravizza, docente di materie letterarie e latino nei Licei, Pierluigi Valenza docente “Sapienza” Università di Roma, Giovanni Gentile, poeta e scrittore e Roberto Casalino Cantautore (paroliere e compositore).Le opere vincitrici finaliste, nonché quelle segnalate, saranno raccolte in un volume antologico e pubblicate a cura dell’associazione che provvederà alla sua diffusione. La cerimonia conclusiva è in programma il 29 giugno alle 16, presso la sala conferenze dell’Hotel Europa a Latina. Il bando del concorso è scaricabile sui siti: www.martinaelasualuna.it; www.concorsiletterari.it; www.concorsiletterari.net. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare al 348.2839181.