Moria di pesci tra Fondi e Sperlonga ma la Guardia Costiera rassicura: "Acque sicure"

di Barbara Savodini

FONDI - Sulla riva, al largo, lungo i canali e sugli argini: decine e decine di pesci senza vita sono apparsi, negli ultimi giorni, in un lungo tratto di costa del Basso Lazio.



Cosa sta accadendo al mare di Fondi e Sperlonga? Diverse le congetture formulate dai bagnanti e dai turisti ma, fortunatamente, l'ipotesi più accreditata è anche la meno preoccupante. Dopo le numerose segnalazioni arrivate alla Capitaneria di Porto di Gaeta, sono infatti subito scattati i controlli.



Prima un sopralluogo esterno e poi alcuni campionamenti hanno portato la Guardia Costiera a ipotizzare un fenomeno di surriscaldamento delle acque dei canali tale da aver causato una moria di pesci che si sono poi riversati in mare. Tutti gli esemplari rinvenuti rappresentano infatti la tipica fauna dei canali fluviali presenti in zona.



La diminuzione dell'ossigenazione delle acque dovuta alle alte temperature potrebbe, in sostanza, aver causato un'anomala moria a tratti apparsa ai bagnanti come una vera e propria strage sulle cui cause in molti hanno avanzato ragionevoli dubbi.



Nella giornata di domenica, proprio per escludere altre ipotesi, sono proseguiti i controlli con annotazioni e rapporti fotografici. La Guardia Costiera ha comunque rassicurato i bagnanti ribadendo come l'acqua sia sicura e di qualità eccellente. In tutti i punti di prelievo prospicienti ai luoghi da cui sono arrivate le segnalazioni, nei pressi del canale Pedemontano, a Capratica e nella zona nord di Sperlonga, i dati dell'Arpa parlano infatti di qualità eccellente delle acque.

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:59



