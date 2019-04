Morbillo, un caso ogni tre giorni in provincia di Latina. Nuovo picco del virus

Servizio completo sul

Trenta accessi nei pronto soccorso in tre mesi, uno ogni tre giorni, e un rapporto di 52 casi per milione di abitanti che è pari a quello della Puglia e il doppio della Campania. Sono i dati riferiti alle infezioni di morbillo in provincia di Latina.Il virus ha un nuovo picco, causa la copertura vaccinale che non è sufficiente, e in pazienti particolarmente esposti può avere conseguenza anche gravi. È pontina, del resto, la prima vittima del 2019 per le complicazioni dell’infezione.