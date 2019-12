Al parco San Marco il monumento all’inclusione realizzato da Giovanna Campoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà sabato 14 dicembre alle ore 11.00 al Parco San Marco la cerimonia di inaugurazione del monumento all’inclusione realizzato dall’artista Giovanna Campoli e donato dalla Fondazione “Varaldo Di Pietro” alla città di Latina per ricordare la figura di Eunice Kennedy Shriver, fondatrice di Special Olympics, a dieci anni dalla sua scomparsa.Il Gruppo Scultoreo "Deus ex Machina" vuole sottolineare ed esaltare i valori di solidarietà, di inclusione, di integrazione e di superamento di ogni barriera che sono presenti nello spirito e nelle attività di Special Olympics.Alla cerimonia saranno presenti: il Sindaco Damiano Coletta, il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, il Presidente della Fondazione “Varaldo Di Pietro” Giovanni Di Pietro, Samuel Kennedy Shriver, nipote di Eunice Kennedy Shriver in rappresentanza della famiglia Kennedy Shriver, e il Vicepresidente di Special Olympics Italia, Alessandro Palazzotti.