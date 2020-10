Montesano a Latina senza mascherina, i gestori del bar: «Ieri la portava, la foto che abbiamo pubblicato è di un anno fa»

La foto di Enrico Montesano nel bar pasticceria il Caffè D'Uffizi di Latina senza mascherina e senza distanza sociale ha fatto discutere. Soprattutto perché la versione del locale è cambiata rispetto a quanto dichiarato in un primo momento. «Ieri Montesano è stato a Latina – racconta la titolare Maddalena - ma la foto risale a un anno fa. Quando ci siamo sentite al telefono credevo fosse stata scattata in giornata, infatti l'ho anche pubblicata sulla pagina Facebook. Invece c'è stata un'incomprensione tra me e mio cognato che ha assistito alla visita dell'attore e la foto risale a un anno fa». E spiega ancora: «Ieri Montesano quando è stato da noi indossava la mascherina e l'ha tolta solamente per bere il caffè . Avevo detto che con il titolare del bar si erano scambiati battute rispetto all'uso della mascherina, ma sono quelle che si possono fare con qualunque cliente».

Nella foto diffusa sui social nella giornata di ieri erano apparsi una serie di commenti da parte degli utenti di dissenso rispetto alla posizione dell'attore riguardo al mancato uso della mascherina e al titolare del locale che compariva, anche lui, senza dispositivo di protezione. «Il titolare non indossava la mascherina – continua Maddalena – perché la foto risale a un anno prima ed è stata scattata nella stessa stagione, per questo indossavano entrambi i cappotti. Abbiamo avuto commenti pesanti da parte degli utenti Facebook, ma noi le misure anti Covid le abbiamo sempre rispettate e non è che le ignoriamo se viene un attore come Montesano. Chi ci conosce lo sa».

