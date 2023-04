Montecarlo, il tennista di Latina Giulio Zeppieri esce al primo turno delle qualifiche

Il tennista Giulio Zeppieri è stato sconfitto questa mattina in tre set da Marton Fucsovics, numero 72 al mondo, nel primo turno di qualificazioni della 116esima edizione del Rolex Masters Atp1000 di Montecarlo 2023 (4-6, 6-4, 6-2). Il mancino di Latina è partito bene conquistando il primo set grazie a un break nell’ultimo game. Nel secondo l'ungherese ha ottenuto il break portandosi avanti sul 2-1, ma la reazione di "Zeppo" è stata immediata e dopo il controbreak per il 2-2 è tornato avanti con un game a zero sul 2-3.

L’azzurro è entrato di nuovo in un momento di difficoltà, ma il magiaro ne ha approfittato sul 4-3 chiudendo sul 6-4. Terzo set, infine, dominato da Fucsovics, che con due break sul 2-1 e sul 4-1 ha archiviato la pratica sul 6-2. Dopo la Costa Azzurra, il 21enne atleta pontino volerà in Spagna per partecipare ai tornei di Barcellona e Madrid, antipasto ghiotto per arrivare agli attesissimi Internazionali Bnl d’Italia di Roma, che nel 2022 lo videro uscire al primo turno del tabellone principale per mano del russo Khachanov.