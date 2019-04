Va in shock anafilattico mentre taglia l'erba a Monte San Biagio: 74enne morto in ospedale

Ultimo aggiornamento: 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante la corsa contro il tempo intentanta dai soccorritori non ce l'ha fatta l'uomo di 74 anni andato in shock anafilattico questa mattina mentre tagliava l'erba a Monte San Biagio.L'episodio poco dopo le 9:30 in via Valco, strada di periferia che sfocia sull'Appia, dove l'anziano stava tagliando l'erba quando ha iniziato ad avvertire le prime difficoltà respiratorie. Pochi istanti ed è stata subito emergenza.Tempestivo l'intervento dei sanitari dell'Ares che hanno portato il paziente in codice rosso all'ospedale “Fiorini” di Terracina. I medici hanno subito stabilizzato le condizioni del 74enne che però, poco dopo essere arrivato al nosocomio terracinese, è deceduto.La salma è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre un'autopsia per chiarire con esattezza le cause del decesso.Potrebbe infatti essersi trattato di una puntura di insetto oppure di una reazione allergica scatenata da qualcos'altro.