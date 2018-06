Mondiali, Terracina tifa Uruguay tra vino, fede e...calcio

di rita recchia

In diretta da Terracina a tifare Uruguay. Del resto l'Italia non c'è, e allora ai Mondiali di calcio 2018 qualcuno ha deciso di sostenere i "cugini" uruguaiani che stasera saranno incollati allo schermo del televisore per tifare la propria squadra impegnata in campo contro il Portogallo.



Sono Romano D'Auria, storico gioielliere di Terracina, e l'amico Luciano Feragnoli che fanno il tifo per la squadra del sud America e addirittura l'hanno affidata a san Silviano affinchè la porti alla vittoria. Ovviamente c'è un perché: Terracina è molto vicina alla città uruguiana di Solis Grande dove tanti anni fa un gruppo di terracinesi emigrò esportando il Moscato e il culto per san Silviano, protettore dei vigneti e delle campagne.



Un culto talmente forte che ancora oggi resiste. E allora, come si legge sul cartello appeso fuori il negozio D'Auria e immortalato dallo scatto di Andrea Longo (alias Jolly Barone), «Noi tifiamo Uruguay. Evviva san Silviano» con la foto del giocatore Edinson Cavani e l'immagine del santo.

Sabato 30 Giugno 2018



