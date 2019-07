Mondiali di nuoto, il pontino Ciampi in finale con la staffetta 4x200 sl: ma dovrà fare posto a Detti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In finale col primo tempo e qualificata alle Olimpiadi la staffetta 4x200 stile libero maschile che ha vinto il bronzo agli europei, in cui milita il pontino Matteo Ciampi. La staffetta nella notte italiana ha nuotato in Cina la migliore prestazione italiana in tessuto in 7'04''97 con Filippo Megli (1'46''79), Matteo Ciampi (1'46''42), Stefano Ballo (1'45''66) e Stefano Di Cola (1'46''10) avanti a Russia e Stati Uniti (7'05''28 e7'06''86).In finale ci saranno molti cambi in tutte le squadre e purtroppo tra le fila dell'Italia toccherà con ogni probabilità proprio a Matteo Ciampi lasciare il posto a Gabriele Detti, bronzo nei 400 e quinto negli 800 che vanta sulla distanza dei 200 sl un personale di 1'46''38, di 4 centesimi migliore di quello fatto registrare dal pontino nella semifinale.