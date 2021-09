Mondiali di canoa di Poznan: oro per Santini e Craciun delle Fiamme Oro di Sabaudia nel C2 500 metri

Domenica 19 Settembre 2021, 17:58 - Ultimo aggiornamento: 18:00

Da vent’anni l’Italia non saliva sul gradino più alto del podio ad un campionato mondiale di canoa. L’ultima volta fu Josefa Idem, nel 2001, ai Mondiali di Poznan, a salire sul gradino più alto del podio vincendo sua nel K1 500 che nel K1 1000. Proprio per questo le due medaglie d’oro conquistate dagli azzurri ai campionati del mondo di canoa, a Copenaghen, rappresentano una pagina di storia dello sport italiano. È una vittoria doppiamente targata Sabaudia quella nel C2 500 metri. Daniele Santini è infatti sabaudiano doc e assieme al compagno di squadra Nicolae Craciun milita nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro che ha sede proprio nella città pontina. Il C2 500 metri, tra l’altro, è nuova distanza olimpica che a Parigi 2024 sostituirà il C2 1000. I due atleti hanno gestito la gara alla perfezione aumentando i colpi nel finale e chiudendo in 1.39.90, davanti a Ungheria e Federazione Russa. La coppia delle Fiamme Oro in passato avare già ottenuto importanti risultati: nel 2020 la medaglia d’oro in coppa del mondo a Szeged, nel 2013 il titolo europeo a Poznan nella categoria under 23.