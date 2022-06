Martedì 14 Giugno 2022, 11:19

E' stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante di Latina il giovane accusato di stalking nei confronti della sua ex compagna.

«Il giudice per le indagini preliminari - spiega la Questura di Latina in una nota - condividendo le argomentazioni della Procura e ritenendo concreto il pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose da parte dell'uomo - che ha evidenziato un'assoluta incuranza per le conseguenze delle sue azioni - ha ritenuto applicarsi nei suoi confronti la misura più afflittiva della custodia cautelare in carcere, essendo lo stesso già gravato da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa».

I poliziotti della Volante hanno individuato il ragazzo in una via periferica del capoluogo, procedendo all'arresto. Il fratello della vittima, negli ultimi giorni, aveva lanciato una campagna mediatica con una raccolta di firme per chiedere aiuto, raccontando la versione dei fatti della famiglia. «Nel gennaio 2021 - spiega Adriano, il fratello della donna perseguitata - per via delle dipendenze da droga del suo ex compagno, Silvia ha deciso di lasciare questo ragazzo. Da questo momento in poi comincerà la strategia del terrore: appostamenti fuori al lavoro, a casa, minacce con coltelli, percosse. Tutto questo finché le denunce fatte da Silvia portarono ad un divieto di avvicinamento, subito violato. A questo punto scattarono i domiciliari, ma lo stalker, avendo un forte potere a livello psicologico nei confronti di Silvia è riuscito a manipolarla convincendola a ritirare tutto, promettendo che sarebbe sparito per sempre. Inutile dire che così non è stato e, dopo alcuni mesi, lo stalker è tornato in azione». Diverse le aggressioni denunciate: minacce, telefonate a raffica, citofono bloccato di notte, pedinamenti. Anche la vittima era stata denunciata dallo stalker per episodi precedenti, una situazione di profonda conflittualità che finirà in tribunale.