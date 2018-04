Molecole senza segreti, le scoperte di un giovane ricercatore pontino

di Giovanni Del Giaccio

Quanto è grande una molecola? Anzi, quanto è piccola? Lui la vede, la studia e da oggi insegna anche come farlo. Lui è Francesco Cardarelli, 38 anni, di Latina, vincitore della Cattedra di Fisica applicata alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Lì è entrato da studente, si è laureato nel 2003 con il massimo dei voti, in Scienze Biologiche, quindi ha svolto il dottorato di ricerca in Biofisica Molecolare e per due anni nel 2009 e 2010 ha lavorato e studiato all'Università di Irvine, in...