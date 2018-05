Moda, il made in Italy africano: la coop Karibu presenta sfilata e marchio “K”

LATINA - Il sindaco Coletta e Liliane Murekatete, presidente della cooperativa Karibu hanno presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Comune a Latina il marchio di moda "K", made in Italy africano ideato dai richiedenti asilo della cooperativa. E' stata presentata inoltre la sfilata dal titolo “Sotto le stelle... oltre i confini” in programma per il primo giugno in Piazza del Popolo alle 21.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:33



