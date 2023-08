Moda Media, giornalisti in passerella per beneficenza: festa in piazza a Sabaudia

Diciassette anni fa le giornaliste pontine salirono per la prima volta su una passerella. Fu un esperimento ben riuscito. L'anno successivo a loro si aggiunsero anche i colleghi uomini. Da allora "Moda Media Giornalisti in passerella" è divenuto un appuntamento atteso finalizzato ad una giusta causa che ad ogni edizione ha richiamato migliaia di persone in piazza.

Anche quest'anno il conto alla rovescia è giunto al termine. Questa sera, alle 21.30, in piazza del Comune, a Sabaudia, si sfila per l'ottava edizione dell'evento organizzato dai giornalisti pontini e dal Comune di Sabaudia con la collaborazione fattiva della Pro Loco di Sabaudia. Il mondo del giornalismo incontra lo spettacolo e la solidarietà. Ventisei giornalisti pontini sfileranno di nuovo sul palco per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.

Per una sera lasceranno redazioni, microfoni, radio, video e siti web per salire in passerella con un po' di incoscienza e tanta autoironia. Il tutto per una giusta causa. Saranno raccolti fondi per l'acquisto di un pulsossimetro per il Punto di Assistenza Territoriale di Sabaudia e per dare un aiuto per l'acquisto della nuova autoambulanza della Croce Azzurra. Nel corso delle precedenti 7 edizioni sono stati raccolti migliaia di euro che sono stati devoluti ad associazioni, enti, città terremotate, ospedali.

La regia è affidata, come in tutte le precedenti edizioni, a Giuseppe Racioppi.

I giornalisti indosseranno le creazioni da sera e gli abiti da sposi di Verusca Neroni. Non mancherà un momento dedicato al 90° anniversario della posa della prima pietra di Sabaudia che è stato festeggiato il 5 agosto. Le acconciature saranno affidate ad Anna Bottoni ed allo staff di New Look Fashion Style. Il trucco sarà opera di "Estetica Ester" di Ester De Bellis.

Tra una sfilata e l'altra la serata sarà arricchita dalle voci dei Big Soul Mama, gruppo gospel e soul di Latina diretto da Roberto Del Monte e dalla comicità dell'imitatore Gigi Vigliani. Poi, a mezzanotte, tutti col naso all'insù per lo spettacolo piromusicale a basso impatto acustico, dato che Sabaudia è pur sempre in un Parco Nazionale. È ancora possibile prenotare gli ultimi biglietti disponibili che consentiranno di avere un posto riservato sotto la passerella con un contributo volontario a partire da 5 euro presso la Pro Loco di Sabaudia, situata in piazza del Comune che stasera, per l'occasione, sarà aperta anche dalle 19 alle 22.

Per rimanere aggiornati sulla manifestazione è possibile anche seguire i profili social ufficiali di Moda Media su Facebook e Instagram. Un appuntamento con la solidarietà da non mancare.