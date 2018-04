Misterioso incendio sul litorale di Fondi: indagano i carabinieri

di Barbara Savodini

È giallo su un rogo divampato nei giorni scorsi all’interno di una residenza sul litorale di Fondi, a poca distanza dal rinomato camping “Holiday” di Fondi. L’incendio ha completamente distrutto la cucina per poi estinguersi autonomamente, probabilmente per mancanza di ulteriori materiali infiammabili nelle immediate vicinanze. Ad accorgersi dell’accaduto, a distanza di diversi giorni, sono stati ieri mattina alcuni vicini che hanno notato un’ampia zona annerita accanto alla porta d’ingresso. La proprietaria, una donna di 70 anni di Fondi, si è precipitata a casa per capire cosa fosse successo e, aprendo, ha trovato mezza casa completamente bruciata. I danni maggiori in cucina, ambiente praticamente inagibile.



L’anziana, sorpresa, spaventata e amareggiata per il danno economico, ha subito segnalato l’episodio ai carabinieri della locale Tenenza che ora indagano sull’accaduto. È stato quindi effettuato un attento sopralluogo della residenza ma, per il momento, i militari non escludono alcuna pista. Qualcuno potrebbe essersi introdotto all’interno dell’appartamento per poi cancellare le proprie tracce appiccando un rogo oppure potrebbe essersi trattato di un mero cortocircuito. La donna, ad ogni modo, mancava da qualche giorno. Secondo quanto riferito, l’anziana, vedova da diversi anni, sarebbe infatti solita fare visita ad alcuni familiari concedendosi delle lunghe assenze da casa.



Qualcuno, resta quindi in piedi anche una terza ipotesi, vedendo la casa disabitata potrebbe averla utilizzata per qualche giorno causando inavvertitamente lo spaventoso rogo. Ieri mattina si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina il cui sopralluogo tecnico ha fornito ai militari coordinati dal luogotenente Emilio Mauriello qualche dettaglio investigativo in più. Mentre le indagini proseguono ad ampio raggio e resta in piedi l'ipotesi del dolo, l'intero immobile è stato sequestrato.

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA