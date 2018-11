"Miseria & Nobiltà" in scena al teatro comunale di Priverno

Sarà in scena domani sera, giovedì 29 (ore 21) presso il Teatro Comunale di Priverno, la nota piéce teatrale "Miseria & Nobiltà" di Eduardo Scarpetta. E' il terzo appuntamento importante in ordine di tempo della stagione teatrale 2018-2019 varata dalla direzione artistica e dal Comune di Priverno, per la regia di Michele Sinisi.



In scena gli attori: Diletta Acquaviva, Stefano Braschi, Gianni D'Addario, Bruno Ricci, Giulia Eugeni,Francesca Gabucci, Ciro Masella, Stefania Medri, Giuditta Mingucci, Donato Paternoster, nonchè lo stesso attore-regista Michele Sinisi. (Info: Matutateatro tel.328.6115020). © RIPRODUZIONE RISERVATA