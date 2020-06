Minturno, scontro tra auto e moto in Via per Castelforte: muore a 40 anni

Tragico incidente questa mattina in Via per Castelforte, allo svincolo tra Via Tre Cipolle e Via Parchi Ausente, in territorio comunale di Minturno. Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Punto, che proveniva da Santi Cosma e Damiano, a bordo della quale viaggiava un 59enne di Minturno, si è scontrata con una motocicletta, condotta da Salvatore De Meo, 40 anni, originario di Formia ma residente nella frazione di Tufo.



Quest’ultimo ha avuto la peggio e date le sue condizioni critiche è stato richiesto l’intervento di una eliambulanza, che ha trasportato il quarantenne all’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il traffico su Via per Castelforte è rimasto bloccato per diverso tempo e in seguito all’intervento dei carabinieri della stazione di Minturno è stato fatto defluire per Via Parchi. © RIPRODUZIONE RISERVATA