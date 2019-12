Sagra delle Regne di Minturno, i quadri votivi di grano in mostra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 7 dicembre alle 17 al castello medievale di Minturno si aprirà una suggestiva mostra con i quadri votivi di grano della Sagra delle Regne di Minturno. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale Sagra delle Regne.Saranno esposti dieci quadri votivi realizzati a mano, con le spighe e i chicchi di grano, vere e proprie opere d’arte curate dai “carresi” di Minturno per la Sagra delle Regne, la festa del grano che si svolge ogni anno nel mese di luglio. Da pochi mesi, inoltre, la Regione Lazio ha riconosciuto la Sagra delle Regne come Rievocazione storica e manifestazione di interesse locale, un riconoscimento dato alle manifestazioni finalizzate alla valorizzazione della storia e della memoria storica del territorio.«Ancora una volta vogliamo affermare un legame essenziale tra Minturno e la Sagra delle Regne con una mostra che si svolge nel luogo che rappresenta la storia della nostra città: il Castello baronale. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato all’iniziativa e tutti i carresi per il loro impegno verso la Sagra delle Regne e verso la nostra città. La Sagra è simbolo di ringraziamento alla Madonna per la fecondità della terra e dono ai bisognosi di una parte del raccolto. Uno straordinario binomio che dovrebbe essere un caposaldo di ogni comunità: ringraziamento e condivisione» afferma Gerardo Stefanelli, sindaco di Minturno.La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta anche durante gli eventi del Natale 2019. Per informazioni 348.8881447, sagradelleregne@gmail.com, FB e IG @SagradelleRegne.