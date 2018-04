Minturno, pesanti squalifiche per dirigenti e giocatori dopo la gara con il San Giorgio a Liri

di Andrea Gionti

Dopo la sospensione improvvisa a pochi minuti dalla fine della partita di Seconda Categoria tra il Minturno e il San Giorgio a Liri (ferma sul punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa e poi ripresa per pochi minuti ma non portata a termine regolarmente anche perché molti giocatori erano già sotto le docce) per minacce verbali che sarebbero state fatte dal capitano dei minturnesi Mirko Neri nei confronti dell’arbitro, oggi il giudice sportivo ha deciso di rinviare la decisione in merito all’esito della gara. Pesanti invece le squalifiche comminate ad un dirigente e al giocatore del Minturno. Il dirigente Antonio Palmieri è stato inibito fino al 31 dicembre, perché al rientro negli spogliatoi “avvicinava l’arbitro e in segno di protesta lo spingeva con violenza contro un muro e successivamente lo strattonava facendolo indietreggiare”. “L’arbitro della sezione di Latina – prosegue il comunicato della Federazione - ha riportato forte dolore ed è stato medicato all’ospedale San Giovanni Di Dio di Fondi, dove gli è stato riscontrato un forte trauma cervicale e dorsale guaribile in 3 giorni”. Squalificato fino al 30 settembre il capitano Mirko Neri, espulso per doppia ammonizione, perché, come si legge nelle motivazioni del giudice sportivo, “avvicinandosi all’arbitro lo minacciava gravemente di percosse e, dopo un breve inseguimento, veniva bloccato dai compagni di squadra”. Infine squalifica per tre giornate per il giocatore Salvatore Purificato per comportamento intimidatorio. «Interrompere una gara senza gravi motivi e che per noi era di vitale importanza per la conquista del terzo posto, ci è sembrato fuori luogo – ha obiettato il presidente minturnese Antonio Pacera – Valuteremo anche la possibilità di avviare azioni giuridiche verso il direttore di gara». Il patron pontino ha anche paventato il ritiro dalla squadra del campionato di Seconda Categoria.

Venerdì 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA