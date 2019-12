Minturno, cittadinanza onoraria a Pasquale Mammaro e don Simone Di Vito

Minturno ha da oggi due nuovi cittadini onorari. Il Consiglio comunale ha conferito il riconoscimento a Pasquale Mammaro, manager ed editore musicale, e a don Simone Di Vito, parroco per decenni a Sant'Albina, a Scauri.



ammaro ha vinto nel 2015 il festival di Sanremo come produttore de "Il volo" ed è giunto terzo all'eurofestival di Vienna. Don Simone ancora oggi è direttore dell'ufficio diocesano della pastorale sociale e del lavoro, mentre per 30 anni è stato anche docente prima di religione e poi di psicologia.