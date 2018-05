Tra i nuovi cardinali annunciati da Papa Francesco per il concistoro del 29 giugno prossimo c'è anche l'ex vescovo di Latina Giuseppe Petrocchi, attuale arcivescovo...

Incidente questa mattina a Latina, all'altezza della rotonda del campo sportivo di Santa Rita, lungo via Bruxelles. Una Micra si è ribaltata per cause ancora da accertare. La strada...