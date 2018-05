Minorenne pestato e rapinato, due condanne a 4 e 8 anni

di Elena Ganelli

Avevano pestato e rapinato un minorenne, ieri è arrivata la sentenza per Alessio Raponi e Gustavo Lazzarini, condannati rispettivamente a otto e quattro anni di carcere. I due giovanissimi - hanno 22 e 21 anni - sono comparsi davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per rispondere di un fatto che risale al 19 marzo dello scorso anno.



Quella sera Raponi e Lazzarini dopo averlo seguito avevano avvicinato un ragazzino nell'area compresa tra piazza San Marco e piazza del Quadrato, lo avevano minacciato con un coltello, poi lo avevano picchiato per strappargli la catenina d'oro e si erano dati alla fuga. La vittima, a cause delle botte ricevute, era stata costretta ad andare in ospedale per farsi medicare e i genitori avevano immediatamente presentato una denuncia in Questura.



Le indagini della Squadra Mobile erano andate avanti per diverse settimane e, grazie al racconto di alcuni testimoni, ai filmati delle telecamere di sorveglianza che si trovavano nelle aree interessate e all'esame dei traffici telefonici e dei profili Facebook, gli investigatori erano riusciti a identificare e arrestare i responsabili dell'aggressione, Raponi e Lazzarini, mentre una terza persona, una ragazzina minorenne, era stata denunciata al Tribunale dei minori. I due ragazzi avevano già diversi precedenti alle spalle anche per rapina tanto che a Lazzarini il provvedimento di arresto venne notificato in carcere, dove era detenuto per un altro reato mentre Raponi venne posto ai domiciliari.



Ieri mattina davanti al gup Cario il processo nel quale i due ragazzi erano chiamati a rispondere di rapina e lesioni aggravate commesse ai danni di un minore: il giudizio si è svolto con il rito abbreviato per beneficiare dello sconto di un terzo della pena. Il pubblico ministero Giuseppe Miliano a conclusione della sua requisitoria ha chiesto per Raponi - difeso dall'avvocato Alessia Vita - 6 anni e 10 mesi e per Lazzarini sei anni. A conclusione della camera di consiglio il giudice ha condannato Raponi a otto anni di carcere - più di quanto richiesto dall'accusa - e Lazzarini a quattro anni. Sul verdetto hanno pesato indubbiamente i precedenti e le numerose aggravanti contestate.

Marted├Č 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA