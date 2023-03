Minicar piomba sull'auto: grave 15enne

Pezzi di auto per decine e decine di metri. Così si è presentata ai primi soccorritori la scena dello spaventoso incidente stradale che si è verificato ieri nella tarda mattinata in via del Murillo, in territorio di Sermoneta, a ridosso del confine con Sezze e con Latina Scalo. Ci sono voluti minuti per capire cosa fosse accaduto. C'era una Fiat Punto finita nel fosso lungo la carreggiata, sventrata nella parte anteriore. E un ammasso informe al centro della strada. Era quel poco che restava di una microcar, letteralmente esplosa in una miriade di pezzi dopo l'impatto.Ma il primo pensiero è andato ai feriti. Tre, di cui due giovanissimi. Sul posto immediato l'intervento di due ambulanze e un'eliambulanza. I sanitari hanno stabilizzato due ragazzini che erano a bordo della mcrocar e il conducente della Punto. Poi la ragazza di 15 anni che è risultata ferita in modo grave è stata caricata su una eliambulanza e trasferita in un ospedale di Roma in codice rosso e prognosi riservata. L'altro ragazzo e l'uomo sono stati invece portati in ambulanza ad Aprilia.Lo scontro è accaduto intorno alle 12.30 di ieri all'altezza dell'incrocio tra via del Murillo e via Roio, nei pressi del sito industriale della Corden Pharma. Le due auto viaggiavano in direzione opposta. A bordo un ventiduenne di Norma, mentre al volante della seconda una ragazza di quindici anni di Sezze Scalo, in compagnia di un diciassettenne di Sermoneta, tra l'altro proprietario della macchinetta.Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della polizia locale di Sermoneta, poco prima dell'ora di pranzo la microcar avrebbe improvvisamente invaso l'altra corsia e, quando la giovane alla guida si è accorta di ciò che stava accadendo, ha immediatamente sterzato per rientrare nella sua carreggiata: a quel punto, però, il mezzo ha sbandato, facendole perderle il controllo, con la microcar che si è capovolta su sé stessa e, poco dopo, è andata ad impattare a grande velocità contro la Fiat, che sopraggiungeva invece in direzione opposta.Uno scontro violentissimo che ha completamente distrutto la microcar, di cui non è rimasto altro se non i due sedili attaccati a un pezzo del pianale. Il resto del quadriciclo era sparso in pezzi per decine e decine di metri. L'altra vettura, invece, colpita frontalmente, è finita nel fosso adiacente alla carreggiata.Su posto oltre al 118 con due ambulanze e alla polizia locale sono arrivati anche i Vigili del Fuoco. Preoccupano le condizioni della quindicenne che era al volante della macchinetta. L'eliambulanza atterrata sul prato accanto alla strada l'ha trasferita a Roma in codice rosso. Anche se ieri sera è stato chiarito che non versa in pericolo di vita.La strada è rimasta chiusa per ore per consentire agli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Giuseppe Caseti, di effettuare i rilievi e chiarire definitivamente la dinamica dell'incidente. Poi gli addetti alla viabilità hanno recuperato i veicoli incidentati e liberato la Provinciale dai detriti.