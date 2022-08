Mini-elezioni, conto alla rovescia: nelle piazze reali o virtuali si chiude la campagna elettorale

In piazza reale o virtuale su Fb; con leader nazionali o assessori regionali; o anche, semplicemente, con le proprie parole in video. Mancano ormai solo cinque giorni al voto di rinnovazione delle amministrative di Latina, nelle 22 sezioni annullate dal Tar e, in vista del 4 settembre, si stanno organizzando le chiusure di campagna.

IL SINDACO SOSPESO

L'organizzazione delle chiusure è ancora in fase di pianificazione, e mancano alcuni dettagli, ma Damiano Coletta, ad esempio, ha scelto di fare due eventi, uno dedicato al centro cittadino e uno a Latina Scalo. Il primo si svolgerà giovedì a partire dalle ore 18, presso l'Oasi Verde Susetta Guerrini, mentre il secondo sarà venerdì 2 sempre alle 18, presso il giardino della biblioteca comunale di Latina Scalo. In entrambi i casi, accanto a Damiano Coletta, ci saranno tutti i candidati consiglieri delle diverse liste che supportano la sua candidatura, Lbc, Pd, Riguarda Latina, Per Latina 2032.

ZACCHEO IN ATTESA DI SALVINI

Nel centrodestra, Vincenzo Zaccheo, supportato da FI, FdI, Lega, Udc, Latina nel cuore, Vola Latina e Cambiamo, parteciperà alle chiusure organizzate dai vari partiti, ed è in attesa della conferma della possibile presenza del leader della Lega, Matteo Salvini. Tra gli eventi, quello di Forza Italia Giovani, che si svolgerà il 2 a partire dalle 18.30 presso l'Hotel Tirreno al lido, con la presenza dei vertici del partito azzurro, dal senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale, al segretario provinciale, Alessandro Calvi, all'europarlamentare Salvatore De Meo, e al consigliere regionale Pino Simeone; quello della Lega, in programma a Latina Scalo, e quello di Fratelli d'Italia.

Diversi gli appuntamenti per il candidato sindaco del M5S, Gianluca Bono, da oggi fino alla chiusura di venerdì, in cui saranno illustrate le attività M5S nella consiliatura appena decaduta, i piani energetici regionali, l'economia circolare, il ciclo dei rifiuti, il recovery fund. Accanto a Bono e all'ex assessore Adriana Calì, e ai candidati consiglieri, ospite fisso sarà sempre il saggista Andrea Stabile: oggi alle 18 a piazza Moro, con la sottosegretaria alla Transizione ecologica, Ilaria Fontana e il deputato Marco Bella; giovedì alle 18 al giardino della biblioteca comunale di Latina Scalo, con l'assessore regionale Roberta Lombardi; venerdì dalle 17 al parco Oasi Verde con l'europarlamentare Fabio Massimo Castaldo, l'assessore regionale Valentina Corrado, la consigliera regionale Gaia Pernarella.

Annalisa Muzio, candidata sindaco per Fare Latina, conferma che «non farò chiusure, ma metterò messaggi video sulla pagina Facebook» e ribadisce che «la campagna elettorale vede in campo tutti i candidati sindaco, non solo Coletta e Zaccheo, è la rinnovazione del primo turno, non un ballottaggio».

La Muzio si sofferma poi su un dato, relativo agli elettori che potranno esprimere il proprio voto il 4 settembre: «Tra gli esclusi, figurano anche i votanti che un anno fa erano nelle 22 sezioni, il cui voto è stato annullato, e che oggi risultano trasferiti in altra sezione, non annullata. Il loro voto è stato annullato e oggi non potranno esprimersi, quindi viene leso un diritto costituzionale». Non farà chiusure di campagna Nicoletta Zuliani (Nicoletta Zuliani sindaco), che ricorda come «queste elezioni sono una ferita per la città, da sanare con un surplus di competenza. Domenica possiamo ancora scegliere coerenza e competenza e la lista Zuliani ha le carte in regola per essere in Consiglio una presenza attenta, propositiva». Chiusura all'Evergreen, infine, per Sergio Sciaudone (Solidarietà sociale), venerdì alle 18.30, mentre Giuseppe Mancino (Sinistra italiana) si affiderà a dei messaggi.