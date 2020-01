Sperlonga, 5 mine trovate sulla spiaggia: zona transennata. Sommozzatori al lavoro

Ultimo aggiornamento: 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mine anticarro sul litorale di Ponente a Sperlonga . Il ritrovamento questa mattina, all'altezza del lido “La Lanterna”.Gli ordigni, da una prima ricostruzione, risalirebbero allae sarebbero stati posizionati, approssimativamente verso la fine del conflitto, dai soldati tedeschi per arginare l'avanzata delle forze alleate.A testimoniarlo una foto d'epoca che ha immortalato il tratto di spiaggia in questione.A far riaffiorare le mine, rimaste sepolte sotto la sabbia, a diversi metri dal bagnasciuga per 80 anni, le forti mareggiate invernali.In mattinata un uomo, impegnato in una battuta di pesca subacquea, le ha notate in prossimità della riva e ha allertato le forze dell'ordine.Attualmente sono in corso sopralluoghi specifici per estrarre gli ordigni e disinnescarli.Due sommozzatori, al lavoro dinnanzi a centinaia di curiosi, al momento hanno individuato ben cinque mine. La zona è stata interdetta dai carabinieri della locale stazione che stanno supervisionando le operazioni.