Minaccia l'ex fidanzata con un coltello, bloccato dal papà della ragazza

Un clima di vessazioni, umiliazioni e aggressioni, poi la situazione è degenerata ancora e il giovane ha impugnato un coltello brandendolo contro la ex ragazza. Tutto è accaduto alla stazione delle autolinee di Latina dove i due ragazzi, entrambi minorenni, si sono incontrati. Il 17enne si è avvicinato minacciosamente alla giovane e quando si è trovato faccia a faccia con lei ha estratto dalla tasca un coltello puntandoglielo addosso per terrorizzarla e minacciarla.

La vittima, spaventata, ha chiesto aiuto e sul posto si è precipitato suo padre mentre alcune delle persone presenti allertavano la sala operativa della questura segnalando la presenza di un giovane armato di coltello. Quando i poliziotti della squadra volante hanno raggiunto la zona delle autolinee hanno trovato l'uomo che tratteneva e bloccava il minore impedendogli la fuga e sono riusciti poi, con l'aiuto del genitore e della stessa vittima, a ricostruire quanto successo poco prima.

Una volta in questura infatti la ragazza, accompagnata e assistita dal padre, ha presentato una formale denuncia nei confronti del suo aggressore spiegando che purtroppo non si trattava del primo episodio. Ha dichiarato che aveva avuto una relazione sentimentale con il giovane ma ha descritto un quadro preoccupante di vessazioni e umiliazioni subite dal 17enne, che l'avevano portata nei giorni precedenti a prendere la decisione di troncare il rapporto. Ma le aggressioni non si sono interrotte neanche così. I comportamenti violenti del ragazzo sono andati avanti, diventando addirittura più frequenti e intensi. Anche dopo essersi allontanata e aver interrotto la frequentazione, la ragazza è stata infatti ripetutamente seguita e aggredita sia verbalmente che fisicamente.

In una occasione in particolare, risalente ad alcuni giorni prima dell'episodio avvenuto alle autolinee, era stata spintonata e strattonata tanto da sbattere violentemente contro un muro ed era stata costretta per questo a ricorrere alle cure del pronto soccorso riportando una prognosi di quattro giorni. Nei giorni scorsi infine la goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno: il giovane l'ha seguita fino alle autolinee e l'ha minacciata puntandole contro un coltello. Gli agenti della squadra volante hanno denunciato il minore per i reati di maltrattamenti, atti persecutori, lesioni e anche per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA