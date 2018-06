Minaccia il sequestro di moglie e figli di un uomo che gli doveva soldi per la droga: arrestato

Pretendeva 7500 euro per una partita di droga pagata in ritardo, minacciando il debitore di sequestrare la compagna e i figli. I carabinieri di Priverno hanno posto fine al tentativo di estorsione, arrestando in flagranza di reato un uomo di 39 anni.



Da circa una settimana, come pretesa quale saldo maggiorato per il ritardato pagamento di circa 50 grammi di cocaina, ceduta a inizio mese a un uomo di 30 anni – minacciava di sequestrare la convivente di quest’ultimo, nonché i due figli di 19 anni e di 18 mesi.



Con riferimento alla compravendita dello stupefacente gli stessi militari hanno denunciato entrambi per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.









Gioved├Č 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA