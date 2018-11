Minaccia e tenta di aggredire l'assessore per un nullaosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittima di pesanti minacce e di un tentativo di aggressione in municipio ad opera di un cittadino di Fondi che insisteva per il nulla osta del Comune di Formia al rilascio di pareri per la realizzazione di una stazione di carburante in un'area agricola della città, l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazza ha sporto denuncia alla Guardia di Finanza. E potrebbero imitarlo anche il sindaco Paola Villa e altri funzionari comunali, anch'essi minacciati dal cittadino, che si è presentato a luglio e settembre all'Ufficio Urbanistica firmando a novembre esposti contro l'assessore e allegando registrazioni, per una pratica già avviata durante l'amministrazione Bartolomeo ma che è rimasta bloccata perché mancano alcuni passaggi procedurali.«Sono stato costretto a presentare una denuncia all'autorità giudiziaria - ha spiegato l'assessore Mazza in una conferenza stampa con il sindaco Paola Villa - a seguito di minacce nell'ufficio di Urbanistica, sia verbali che per uno schiaffo sulla mano e uno spintone alla scrivania dietro la quale mi trovavo, e di denunce infamanti nei miei confronti, per cui ho preferito dare pubblicità all'accaduto per tre motivi: di cautela nei confronti dell'amministrazione perché determinate modalità non sono riconducibili ad essa; di tutela della mia persona e di tutela e garanzia della sicurezza della mia famiglia». «L'uomo che si è presentato nel mio ufficio in compagnia di un'altra persona, forse il titolare della stazione - ha aggiunto Mazza - sosteneva che era stato negato il titolo abilitativo per l'impianto, ma sono stato costretto più volte a riferirgli, dopo aver esaminato il problema con funzionari dell'ente, che dal Comune veniva richiesta semplicemente una integrazione di verifica circa l'assoggettabilità o meno della pratica alla Vas, la valutazione ambientale strategica, come previsto dalla normativa e dal piano urbanistico. Solo dopo la verifica, la pratica potrebbe essere trasmessa in Regione per il nulla osta».L'assessore Mazza ha aggiunto di avere, per correttezza amministrativa, messo il suo mandato a disposizione del sindaco, che però respinto l'atto. «Vogliamo dare un messaggio chiaro - ha osservato la Villa - Cioè piena fiducia nell'assessore Mazza e ferma contrarietà a metodi come quello di alzare la voce e venire negli uffici comunali per chiedere dei permessi che sono fuori delle regole. Questa amministrazione non si fa intimorire da questo tipo di messaggi».