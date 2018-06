Minaccia di uccidere la moglie davanti ai tre figli, arrestato

Ancora un caso di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti della Squadra Anticrimine del commissariato di Terracina, hanno eseguito l'ordinanza con la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un terracinese di 48 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

«L'uomo - spiega la Questura in una nota - dalla cui unione coniugale sono nati tre figli, tutti minorenni, nel corso degli anni si è reso responsabile di ripetute aggressioni all'interno delle mura domestiche, tutte indirizzate alla moglie. Questa, per il bene dei figli e per salvaguardare l'unità della famiglia, non aveva mai denunciato i gravi fatti e quando aveva subito delle ferite aveva evitato di recarsi al pronto soccorso».

Ma la situazione è peggiorata costantemente, la donna è stata oggetto di continue offese, minacce e schiaffi. Fino allo scorso mese di dicembre quando, nel corso di una delle tante aggressioni scattate per futili motivi, aveva temuto concretamente per la propria incolumità. Quel giorno il marito minacciò di gettarla dalla finestra. Dopo aver lanciato degli oggetti, aveva persino afferrato un coltello da cucina puntandolo alla testa, il tutto davanti ai figli. Solo l'intervento della polizia scongiurò conseguenze peggiori.

«Le attività investigative - spiega la Questura - hanno consentito di ricostruire alcuni degli episodi avvenuti in quell'abitazione e di chiedere ed ottenere un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla vittima, notificato ed eseguito due mesi fa. Ciononostante i servizi di polizia predisposti a tutela della vittima facevano emergere la prosecuzione delle condotte moleste e persecutorie».

Tutto è stato documentato dagli agenti in borghese appostati sotto casa della donna. «L'uomo non si limitava a fare sentire la propria presenza in prossimità dell'abitazione della vittima, egli avvicinava anche dei parenti che pressava affinché riferissero alla moglie dei messaggi». Da qui la richiesta di aggravamento della misura cautelare, accolta dal tribunale che ha disposto gli arresti domiciliari.

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA