Minaccia di sparare a un uomo al Lido di Latina ma l'arma si inceppa: arrestato incensurato

Un uomo è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica al Lido di Latina per minacce e porto abusivo d'arma. E' accaduto intorno alle 2.40. Gli agenti dell’Ufficio Volanti della Questura sono intervenuti sul lungomare dove era stata segnalata, all'esterno di un locale notturno, la presenza di una persona armata di pistola.Giunti sul posto i poliziotti hanno verificato che nei pressi del parcheggio adiacente al locale, vi era un uomo che, impugnando una pistola, urlava frasi senza senso impaurendo i presenti. Immediatamente lo hanno bloccato e disarmato: l’arma era una semiautomatica calibro 7,65 di marca Walther, con matricola abrasa, completa di caricatore con tre proiettili e un colpo inceppato al suo interno.«Sul posto gli agenti hanno accertato - spiegano dalla Questura - che poco prima la persona fermata, identificata per un trentatreenne di Latina, incensurato, dopo aver estratto la pistola e scarrellato per incamerare il proiettile, l’aveva puntata contro un altro uomo, presente al momento dell’intervento. L’episodio sarebbe riconducibile ad un precedente litigio, avvenuto tra i due circa due settimane fa». Alla fine il trentatreenne di Latina è stato arrestato dagli agenti con l’accusa di minacce aggravate e porto abusivo di arma da fuoco e portato in carcere a Latina.