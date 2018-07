Latina, minacce e insulti contro un trans. La denuncia del Gay Center

Ancora un episodo di intolleranza segnalato dal Gay Center: Sabato 14 a poche ore dal Lazio pride, a Latina, Elia stava uscendo dal lavoro in compagnia della sua ragazza quando trova sul vetro posteriore della sua auto una frase intimidatoria "trans di m... muori".



Il caso é stato segnalato a Gay Help Line 800713713 che, con Arcigay Latina, ha «tempestivamente provveduto a mettersi in contatto con il ragazzo con il quale valuteranno le azioni a sua tutela da intraprendere. E' evidente - commentano gli attivisti - che sui territori del Lazio è ancora tanto il lavoro da fare. Pertanto risulta sempre più importante una legge a supporto delle vittime lesbiche, gay e trans».

Mercoled├Č 18 Luglio 2018



