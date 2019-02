Minacce di morte in Comune a Gaeta e resistenza ai carabinieri, uomo denunciato

Ha minacciato di morte il personale addetto al controllo degli ingressi al Comune di Gaeta e poi, non contento, si è scagliato contro i carabinieri intervenuti per cercare di riportarlo alla ragione. Un uomo di 63 anni è stato denunciato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale , “danneggiamento” e porto abusivo di armi.



Questa mattina, l'uomo, è arrivato in municipio dove, per futili motivi, ha minacciato di morte il personale. Subito dopo ha opposto resistenza ai militari che alla fine sono riusciti a bloccarlo e hanno scoperto che aveva con sé tre coltelli quattro cacciaviti.