Telefona al 112: «Vado lì e gli sparo in faccia». Minacce al rivale: arrestato

Per le forze dell'ordine non era una novità che meditasse qualche azione nei confronti del nuovo fidanzato della sua ex e che tra i due ci fosse una certa tensione. Ma venerdì sera è stato lui stesso a voler annunciare azioni clamorose e prima che potesse metterle in atto è stato arrestato non senza avere tentato di aggredire gli agenti di polizia intervenuti.

Protagonista della movimentata vicenda un 30enne di Latina che ha chiamato il 112 annunciando l'intenzione di recarsi presso l'abitazione di un suo conoscente per aggredirlo. «Ora vado lì per sparagli in faccia» ha raccontato all'operatore che ha raccolto la chiamata. La tensione tra i due nasce dalla nuova relazione sentimentale della ex compagna dell'autore della minaccia con il suo rivale. Alla luce di tali precedenti e considerata la possibile gravità della segnalazione, sono state attivate le indagini per rintracciare la vittima e, contemporaneamente, è stato predisposto un dispositivo a tutela del destinatario delle minacce.

L'autore della telefonata è stato rintracciato mentre si trovava all'interno della propria abitazione: il 30enne alla vista degli agenti della Questura ha subito assunto un comportamento per nulla collaborativo: quando poi è stato informato della necessità di procedere a una perquisizione finalizzata a trovare una eventuale arma ha minacciato e insultato gli agenti, poi ha anche tentato ripetutamente di colpirli, senza però riuscirci perché è stato bloccato. Non sono state trovate armi nella perquisizione ma per lui è scattato comunque l'arresto con le accuse di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine degli atti di rito l'uomo è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza e poi condotto nella mattinata di ieri davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, che ha provveduto a convalidare l'arresto.