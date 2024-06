Sabato 8 Giugno 2024, 07:45

Ieri mattina a Norma, all’interno di un centro di accoglienza per migranti che da circa un anno ospita una cinquantina di persone di varia nazionalità, alcuni ospiti della struttura hanno inscenato una piccola ma civile protesta. In particolare, gli ospiti dell’hotel, gestito da una cooperativa sociale della zona, chiedevano il rilascio delle carte di identità, documenti necessari per avviare una serie di pratiche, sia in merito al permesso di soggiorno che relative a questioni lavorative.

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della stazione di Norma avvisati dal primo cittadino del comune lepino. I militari, insieme al sindaco Andrea Dell’Omo, hanno interloquito con i migranti per alcuni minuti rassicurandoli sul fatto che i documenti sarebbero arrivati nel giro di pochi giorni. Presenti anche gli operatori sociali e i mediatori culturali che hanno tranquillizzato ulteriormente i presenti.

«Non è successo nulla di grave – spiega il sindaco Andrea Dell’Omo – alcune delle cinquanta persone ospitate all’interno della struttura hanno semplicemente chiesto le carte di identità. Documenti che servono ad alcuni di essi per inoltrare la richiesta relativa al permesso di soggiorno. Ad altri, invece, la documentazione è necessaria per essere in regola e ottenere quindi un normale contratto di lavoro. Ho chiamato i carabinieri io stesso ma la situazione, che non ha mai assunto contorni preoccupanti, è tornata tranquilla dopo pochi minuti. Nel centro di accoglienza di Norma sono ospitate persone originarie dell’Africa, ma anche georgiani e indiani. Sono tutti integrati con la comunità locale e con il territorio. Alcuni di loro, che hanno bambini in età scolare, hanno già maturato il proposito di rimanere a vivere qui da noi e questo mi fa solo che piacere. Sono già diverse le persone che hanno trovato una occupazione nelle aziende del territorio comunale. Un chiaro segno di assoluta integrazione».

«Altre invece preferiscono raggiungere qualche parente in Francia, Germania o nel Regno Unito. Sono cinquanta persone divise in quindici nuclei familiari. Il centro di accoglienza è stato istituito un anno fa, nel luglio 2023. È una struttura che funziona. Ci tengo a sottolineare che non c’è mai stato un singolo problema con i migranti. Si sono sempre comportati bene, non è mai successo nulla di grave o preoccupante. C’è stato questo piccolo ritardo nel rilascio dei documenti di identità che andremo a risolvere nei prossimi giorni».