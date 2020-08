Accoglienza migranti, La Penna: «Grazie ai sindaci e alle comunità di Latina e Cori»

«Latina e Cori in questi giorni e in queste ore hanno accolto e stanno accogliendo esseri umani come noi, potenzialmente esposti al Covid come noi e come tutte le ragazze e i ragazzi, le donne e gli uomini della nostra provincia. Penso questo senza alcuna retorica e in questo senso esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza ai Sindaci Damiano Coletta e Mauro De Lillis, rispetto alle facili e becere strumentalizzazioni di chi cavalca tigri improbabili». Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna, riferendosi all'accoglienza dei migranti sbarcati a Lampedusa:

«Altro discorso è affrontare il nodo delicato, politicamente ed operativamente, della gestione dei flussi migratori, in particolar modo durante una fase di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo. In tal senso sono necessari un criterio di proporzionalità nella distribuzione territoriale, l'immediatezza del controllo sui contagi precedente rispetto alla fase di distribuzione, programmazione nell'individuazione delle strutture idonee all'accoglienza per evitare situazioni di emergenza. Detto ciò - aggiunge - i sindaci e le comunità che si trovano ad ospitare i migranti vanno ringraziati e tutelati, non strumentalizzati ed attaccati. Non è politica né retorica, ma umanità e logica. Un ringraziamento particolare alla Asl e a gli operatori sanitari. Di fronte al Covid-19 - conclude a - siamo tutti vulnerabili, tutti con lo stesso diritto all'assistenza e alla cura e con lo stesso dovere nei confronti della tutela della salute altrui».

