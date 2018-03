Dischetti di plastica sulla spiaggia, il Parco del Circeo presenterà una denuncia

di Ebe Pierini

Le migliaia di dischetti di plastica arenati lungo il litorale pontino rappresentano un mistero ma rappresentano nel contempo un danno ambientale. Da qualche giorno le spiagge della provincia di Latina sono invase di cerchietti bianchi che presentano una piccola griglia all’interno. Un fenomeno che ha colpito tutto il litorale da sud a nord. Ma Latina non è l’unica a dover risolvere l’enigma dei discetti che sono concentrati anche lungo le coste campane e giungono anche in Toscana. Lungo i 20 chilometri di spiaggia di Sabaudia quello che si presenta alle persone che scelgono di fare una passeggiata sull’arenile è un’immensa striscia bianca costituita da migliaia di questi oggetti di cui non si conosce la natura. In un primo momento si era ipotizzato potessero essere residui delle capsule del caffè ma prende piede l’ipotesi che possa trattarsi di altro genere di filtri. Quel che è certo è che tutta quella plastica arreca un danno grave all’ambiente. Proprio per questo il presidente ed il direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto e Paolo Cassola, hanno annunciato che presenteranno formale denuncia per quello che è accaduto presso la Procura della Repubblica di Latina. Insomma ora è caccia ai responsabili.

