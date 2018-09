Miasmi e percolato: sequestrata la discarica di via Valle Sica a Sperlonga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPERLONGA - Odori nauseabondi, percolato e rumori molesti: è stata sequestrata nel primo pomeriggio di oggi la discarica di via Valle Sica a Sperlonga.A mettere sotto chiave l'isola, nota alle cronache come una vera e propria bomba ecologica , gli uomini del Nipaf di Latina congiuntamente ai colleghi della stazione dei carabinieri di Sperlonga.Il sito, di proprietà comunale, è gestito dalla società Servizi Industriali che, come noto, gestisce la raccolta dei rifiuti del paese, di recente passato al sistema di raccolta porta a porta.Come disposto da un provvedimento urgente emesso dal sostituto procuratore Luigia Spinelli, la discarica è stata sequestrata in quanto da tempo emanava odoro nauseabondi e miasmi che stavano rendendo la quotidianità dei residenti insopportabile.Tantissimi gli esposti presentati, alcuni da parte di un gruppo di residenti seguiti dall'avvocato Guglielmo Raso e altri a cura dell'associazione Fare Verde, secondo i quali gli abitanti della zona erano stati costretti a cambiare le proprie abitudini. Nel corso delle indagini è stato accertato come, in alcuni casi, alcuni cittadini abbiano accusato delle patologie scatenate proprio dai miasmi. Il sito continuerà ad essere utilizzato ma il custode giudiziario nominato dovrà provvedere ad abbattere sia i rumori molesti che gli odori.