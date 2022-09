«Mi disturbi» e minaccia il vicino con la pistola

Non correvano probabilmente rapporti di buon vicinato e così, a una nuova occasione di litigio, si è passati alle minacce armate. E' accaduto nella giornata di venerdì in una villetta alla periferia del capoluogo, in una zona di campagna in cui le abitazioni sono circondate da tanto verde. Il proprietario di una delle case, con l'intento di sistemare il giardino e rasare il prato, ha messo in funzione il suo tagliaerba ma il continuo rumore ha evidentemente disturbato un po' troppo il vicino, che dopo averglielo fatto notare è passato alle vie di fatto.

Si sono evidentemente alzati presto i torni e l'uomo, 37 anni, è rientrato nell'abitazione, ha afferrato una pistola ed è uscito di nuovo all'esterno puntandola contro il dirimpettaio e intimandogli di non disturbarlo ancora. Sono volate parole grosse e minacce e nel trambusto altri familiari presenti, nel timore che la situazione potesse degenerare ancora, hanno allertato le forze dell'ordine. L'abitazione è stata quindi raggiunta da una pattuglia dei carabinieri che calmato gli animi e ha ricostruito l'accaduto ascoltando i testimoni e la vittima, un uomo di 47 anni. L'arma si è rivelata essere in realtà una scacciacani.