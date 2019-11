Mezzo secolo di montagna: il Cai di Latina premia i soci "storici"

Il Club Alpino Italiano premierà i soci storici della sezione di latina, che è attiva dal 1947, in occasione della cena sociale che si terrà venerdì 13 Dicembre 2019 alle 20 presso il ristorante Terra Nostra in via dei Piceni a Latina. Sarà necessario prenotarsi entro l'8 dicembre presso la sede di via Triboniano 17 (i giovedì e venerdì dalle 19 alle 20), o telefonando in sede (3518973941). La cerimonia comprende la consegna dei distintivi ai soci che hanno raggiunto i 12, i 25 e i 50 anni di anzianità al Cai.



Al mezzo secolo di iscrizione al Cai è arrivata Maria Luisa Ciattaglia, mentre raggiungono i 25 anni Francesco Coniglio, Emanuele Lauri, Angelo Marchetti e Gabriel Marius Morar; 12 anni di iscrizione per Lidano Gaet. © RIPRODUZIONE RISERVATA