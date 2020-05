La Cy Twombly Foundation, la Fondazione intitolata alla memoria del famoso artista statunitense, un maestro dell'arte astratta, che negli ultimi 20 anni della sua vita, fino al 2011, visse tra Roma e Gaeta, ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Cosmo Mitrano per una raccolta fondi finalizzata alla realizzazione di un moderno Centro di Diagnostica specialistica nell'ex presidio ospedaliero Monsignor Di Liegro di Gaeta. La Fondazione presieduta da Nicola Del Roscio, per 50 anni assistente e amico personale di Twombly, che già in altre occasioni era intervenuta per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino (con la messa in sicurezza ed il recupero della Porta Domnica, il restauro del Palazzo della Gran Guardia e la riqualificazione di un appezzamento di terreno accanto all'Orto Botanico del Monte Orlando), ha donato 500.000 dollari, pari a 478.000 euro, con l'obiettivo di dotare il territorio del Golfo e del Lazio meridionale di un istituto in grado di rispondere con prontezza ed efficacia anche alla drammatica crisi del Covid-19. In segno di riconoscenza verso questo nobile impegno, il Comune di Gaeta ha decretato l'intitolazione del nuovo Centro diagnostico - per il quale continuano a pervenire donazioni da ogni parte d'Italia e anche dall'estero - alla memoria di Cy Twombly. La donazione che la Fondazione Cy Twombly ha voluto devolvere alla nostra causa - ha osservato il sindaco Cosmo Mitrano - ha contribuito in modo determinante alla raccolta fondi per l'acquisto di strumenti e apparecchiature di ultima generazione. Ho deciso di sostenere l'iniziativa del sindaco Mitrano - ha sottolineato Nicola Del Roscio - per restituire alla città e ai suoi abitanti tutto l'affetto che negli anni questa terra senza eguali ha saputo donare non soltanto a me, ma a tutti coloro che hanno potuto godere del suo paesaggio ricco di storia e dell'ineguagliabile panorama che si può ammirare dalle colline affacciate sul Mar Tirreno. A Gaeta Cy Twombly trovò tutto ciò che cercava: la quiete, il mare e soprattutto la storia. Il suo studio, a pochi passi dalla villa di Del Roscio era pieno di libri. E fu proprio a Gaeta che l'artista originario della Virginia, premiato col Leon d'Oro alla Biennale di Venezia e con la Legion d'onore dal governo francese, realizzò la maggior parte delle sue opere degli ultimi anni, tra cui le Quattro Stagioni e Bacchus.

