Mezzo chilo di droga, pistola e munizioni in casa: uomo arrestato a Latina

Lo hanno fermato a seguito di una serie di accertamenti, hanno deciso di perquisire la sua abitazione e lì hanno trovato quasi 500 grammi di droga, una pistola calibro 357 magnum risultata rubata a Perugia quattro anni fa e 55 proiettili.



Un uomo di 44 anni, un solo precedente alle spalle, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, detenzione abusiva di arma da fuoco e di munizionamento, ricettazione. In casa aveva anche 4.400 euro in contanti, provento forse dell'attività di spaccio. L'operazione è stata condotta dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Latina.



La droga - 370 grammi di hashish e 104 di cocaina suddivisa in dosi preconfezionate - è stata sequestrata insieme al resto del materiale. L'uomo è stato associato al carcere di Latina. © RIPRODUZIONE RISERVATA