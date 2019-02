Meucci di Aprilia, ammessi gli 84 esclusi: la Provincia realizzerà nuove aule

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La graduatoria sarà aggiornata, il personale docente riorganizzato e i ragazzi che ne hanno fatto richiesta saranno tutti accolti. Trovata finalmente la soluzione per gli 84 iscritti esclusi dalla graduatoria del Meucci di Aprilia. Saranno tutti ammessi perché la Provincia di Latina ha detto sì alla realizzazione di 4 nuove aule subito, altre due verranno aggiunte in un secondo momento. Questa mattina al vertice presso il Comune di piazza Roma ha partecipato il presidente dell’ente di via Costa Carlo Medici - accompagnato dal consigliere Vincenzo La Pegna -che ha rassicurato la dirigente scolastica Laura De Angelis e tutti i genitori che questa mattina si sono radunati sotto al Comune di piazza Roma speranzosi. L’istituto assorbirà tutti i ragazzi che ne hanno fatto richiesta entro giugno, dunque l’emergenza rientra e le famiglie possono tirare un sospiro di sollievo. Sul tavolo anche la possibilità di realizzare un terzo polo scolastico ad Aprilia: “Stiamo lavorando per risolvere questo problema definitivamente - ha detto Medici - Aprilia ha bisogno di risposte adeguate”.I genitori - che si erano radunati in un sit-in - hanno esultato con un applauso: “Grazie a tutti coloro che hanno lavorato a questa vicenda, siamo tutti più sollevati ora”.Al vertice stamattina erano presenti il consigliere provinciale Vincenzo Giovannini, la dirigente del Meucci Laura De Angelis, la dirigente del Rosselli Viviana Bombonati, il vicesindaco Lanfranco Principi e alcuni tecnici della Provincia.