"Metti le ali con Gabri", una giornata dedicata al volo in ricordo del maggiore Orlandi

Domani 30 marzo l'Aviosuperficie Ali di Nettuno ospiterà una bella iniziativa di solidarietà organizzata dalle associazioni "Gabriele Orlandi onlus" e "Infinity ultra light team" patrocinata dalla Città di Terracina. Un evento che coinvolge tanti bambini e giovani, disabili e normodotati, che potranno sperimentare l'ebbrezza del volo leggero grazie alla disponibilità di alcuni piloti colleghi di Gabriele Orlandi, il maggiore dell'Aeronautica Militare che nel settembre 2017 perse la vita in un drammatico incidente di volo nel mare di Terracina durante l'Air Show. La onlus che porta il suo nome, grazie alla volontà dei genitori di Gabriele, ha organizzato questo evento a cui hanno aderito le associazioni "Rete Solidale" e "Avatar" che si occupano di disabilità nel territorio terracinese. "É un'iniziativa che accolgo con grande piacere - afferma l'assessore alle Politiche Sociali Roberta Tintari - perché si da' a tanti giovani, molti con delle difficoltà fisiche, di poter godere di un'esperienza affascinante ed entusiasmante come quella del volo leggero al fianco di piloti dell'Aeronautica che hanno voluto onorare il ricordo di Gabriele nel modo migliore. Grazie a tutte le associazioni, ai piloti e ai signori Orlandi che dimostrano tutta la loro grande sensibilità". Il consigliere comunale Davide Di Leo, militare del'Aeronautica, ha svolto un ruolo di collegamento e promotore dell'evento: "Sono molto contento che si sia riusciti a organizzare questa giornata. La scomparsa del maggiore Orlandi ha profondamente colpito la comunità terracinese, i bambini più di chiunque altro, e la nostra Forza Armata. Sabato vogliamo regalare un'emozione ai più giovani di Terracina, in particolare a quelli che di sogni ne hanno più degli altri perché quello che noi diamo per scontato per loro non lo é. Mi unisco ai ringraziamenti del vice sindaco Tintari ai signori Orlandi, ai piloti e alle associazioni che si sono messe a disposizione".