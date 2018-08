Mette in borsa capi firmati e fugge, ladra inseguita e arrestata dalla Polizia

Aveva messo in una borsa "schermata" capi d'abbigliamento firmati per un valore di 550 euro, è stata scoperta, ha provato a fuggire ma alla fine è stata arrestata da personale della Polizia di Stato.



E' accaduto a Latina, in un noto negozio di abbigliamento sportivo, la donna - una rumena di 41 anni - pensava di averla fatta franca mettendo la merce nella borsa predisposta per eludere i controlli, ma il sistema anti taccheggio è entrato ugualmente in funzione e lei ha cercato di allontanarsi.



L'intervento di un equipaggio della squadra volante della questura di Latina - dopo la chiamata al 113 degli addetti alla sicurezza - ha consentito di raggiungere e fermare la ladra che ora si trova ristretta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:43



