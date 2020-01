Metrolatina, formulata una nuova imputazione: processo rinviato a maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ripartirà il 15 maggio prossimo davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma Valerio Savio il processo per la vicenda di Metrolatina.Il rinvio è stato disposto ieri mattina per consentire alla difesa degli indagati, tra i quali l'ex sindaco Vincenzo Zaccheo, di prendere visione del capo di imputazione così come riformulato dal sostituto procuratore Francesco Dall'Olio. Era stato proprio il gip a richiedere all'accusa di riscrivere quel capo di imputazione che, ad avviso del giudice, mancava di specificare le condotte di ciascuno dei dieci indagati e di attribuire fatti singoli, in definitiva quell'atto di citazione era eccessivamente generico.In quello depositato mercoledì invece si precisano i capi di imputazione a carico dell'allora primo cittadino Zaccheo; dell'ingegner Lorenzo Le Donne responsabile unico del procedimento per il Comune; dei legali rappresentanti della società Metrolatina Pierluigi Alessandri e Aldo Bevilacqua; dei legali rappresentanti della Gemmo Irene, Mauro e Susanna Gemmo, dell'avvocato Giovanni Pascone, componente della commissione giudicatrice, di Cecilia Simonetti legale rappresentante della Sacaim e dell'ingegnere Vincenzo Surace, direttore dei lavori, assistiti dagli avvocati Renato Archidiacono, Franco Coppi, Michele Saveriano e Leone Zeppieri.Sono chiamati a rispondere a vario titolo di truffa aggravata, abuso d'ufficio e falso. Secondo l'accusa avrebbero indotto in errore il Cipe, la Cassa Depositi e Prestiti, il Ministero dei trasporti e il Comune di Latina procurandosi «l'ingiusto profitto costituito dalla concessione di un finanziamento di oltre 81 milioni di euro dei quali 3,6 materialmente pagati a favore di Metrolatina spa per la realizzazione di due linee di metropolitana leggera di collegamento tra Latina scalo e i quartieri Q4 e Q5». Quella somma, concessa come importo per il primo stato di avanzamento dei lavori, è stata materialmente versata dal Comune alla società «nonostante non fosse stata realizzata alcuna opera ferroviaria e in assenza di progetti esecutivi approvati e validati e verbale di consegna dell'opera».Sempre con raggiri si sarebbe tentato di presentare, richiedere e autorizzare il pagamento del secondo stato di avanzamento lavori relativo alla costruzione di ulteriori due carrozze. I fatti oggetto dell'inchiesta, partita dalla Procura di Latina e poi passata per competenza a quella di Roma, sono stati collocati tra maggio 2005 (data della delibera del Cipe) e dicembre 2014. Nella prossima udienza sarà formalizzata la costituzione di parte civile del Comune di Latina con l'avvocato Francesco Cavalcanti e di Metrobugia rappresentata dall'avvocato Dino Lucchetti.