Metro, il Tribunale civile dà ragione al Comune di Latina

Ultimo aggiornamento: 11:35

Il Tribunale civile ha dato ragione al Comune di Latina nella causa milionaria intentata da Metrolatina spa, la società che avrebbe dovuto realizzare il progetto faraonico che era però insostenibile per l'ente. I giudici hanno infatti respinto le richieste di risarcimento milionario di Metrolatina spa e accolto invece le tesi sostenute dall'avvocatura comunale rappresentata dagli avvocati Francesco Cavalcanti e Francesco Di Leginio.Soddisfatto ovviamente il sindaco Damiano Coletta. «Ringrazio l'avvocatura - dice il primo cittadino subito dopo aver appreso la notizia - Finalmente è stata fatta chiarezza». La sentenza non era così scontata, perché come si ricorderà, il Comune di Latina - quando era sindaco Vincenzo Zaccheo - si era impegnato con Metrolatina firmando una convenzione che non era sostenibile senza un maxi contributo Regionale, che la Pisana non si era mai impegnata a versare. E dunque la causa civile rischiava di essere una Caporetto per l'ente visto che Metrolatina aveva chiesto un risarcimento dei danni per oltre 30 milioni di euro.E' presumibile che la spa presenti appello, ma ad oggi il Tribunale di Roma - il presidente Claudia Pertrelli e il relatore Stefania Grossi - «definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe - come si legge nel dispositivo - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese» ha così provveduto: «Rigetta le domande proposte da Metrolatina spa, e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio e Ctu».