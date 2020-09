Raffaele Scudieri

Terracina

sospetto caso di positività

il vice presidente Pino D'Apuzzo

Memorial Zonzin

Racing Aprilia e il Latina Borghi Riuniti

Vis Sezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La preparazione del Latina Calcio 1932 in vista dell'inizio della stagione prosegue in maniera disgiunta. Una parte del gruppo allenato dasta continuando a lavorare sul campo, un'altra invece sta svolgendo esercizi individuali direttamente da casa. Sono in totale undici, infatti, i calciatori nerazzurri in isolamento, nonostante il tampone effettuato giovedì scorso abbia dato esito negativo. I calciatori interessati sono coloro che hanno disputato il secondo tempo della partita amichevole giocata lo scorso 27 agosto a, contro la formazione che si appresta a disputare il campionato di Eccellenza. La Asl a inizio settimana ha informato il club del capoluogo pontino di undi un giocatore del team terracinese che aveva preso parte all'amichevole proprio nella seconda parte di gara. La società di Terracciano si è vista costretta così ad annullare le amichevoli in programma e i tesserati nerazzurri hanno provveduto ad effettuare il tampone. Per continuare in maniera efficiente la preparazione precampionato il tecnico Raffaele Scudieri ha aggregato alla prima squadra diversi elementi della Juniores Nazionale. Da Terracina, intanto, si attende una nota da parte del club per fare chiarezza su una vicenda molto delicata.PARLA D'APUZZOIn casa Latina c'è sollievo per il responso dei tamponi, ma anche rammarico: «Dispiace non poter avere tutti i ragazzi a disposizione proprio adesso che stiamo entrando nel rettilineo che porta all'inizio del campionato - sottolinea- Noi abbiamo seguito tutte le indicazioni della Asl, a scopo precauzionale è stato ordinato ai calciatori in questione di sospendere l'attività agonistica, ma è chiaro che una preparazione con metà squadra non ci aiuta».Il rischio è quello di perdere l'abitudine al ritmo gara e tra l'altro il Latina ha annunciato che non prenderà parte al, triangolare previsto il prossimo 10 settembre nel quale avrebbe dovuto incontrare il. I nerazzurri sono stati sostituiti dalla, nel frattempo la dirigenza pontina si è attivata per organizzare un'altra amichevole prima dell'esordio in Coppa Italia.E proprio in occasione del torneo nazionale il tecnico Scudieri potrebbe avere a disposizione il difensore centrale Andrea Esposito. La trattativa è entrata nel vivo e le parti sono sempre più vicine. Con l'innesto del colosso pugliese, con un passato in B tra i nerazzurri, il Latina farebbe un ulteriore salto di qualità, aggiungendo sostanza ed esperienza in una rosa già competitiva. Dopo gli addii di Tinti e Sanna il ds Di Giuseppe è sulle tracce di un difensore classe 2002 che potrebbe arrivare nel capoluogo già nei primi giorni della prossima settimana.