Dopo sei risultati utili Latina travolto a Messina: finisce 4-1

Dopo sei risultati utili di fila termina la striscia positiva del Latina che esce sconfitto dalla trasferta di Messina con il punteggio di 4-1.

Al sesto minuto di gioco il Latina va subito vicino alla rete del vantaggio. Sugli sviluppi del primo calcio d’angolo del match è perfetto lo stacco di Carletti che sovrasta tutti in area di rigore, ma la sfera si stampa sulla traversa senza varcare la linea di porta.

Nel corso del primo tempo poi il Messina si affida molto a delle ripartenze. Al 34’ Cardinali si dimostra ancora una volta superlativo in questo inizio di stagione, grazie ad una parata strepitosa su Catania che evita maggiori guai al Latina.



Al 41’ il Messina passa in vantaggio. La squadra di casa sfonda sulla destra, mettendo un pallone al centro che Catania riesce a spedire dentro la porta difesa da Cardinali. La squadra di casa trova anche il raddoppio; il Messina, infatti, è abile a sfruttare una indecisione della difesa nerazzurra e con Iannone trova la seconda rete del match.Ad inizio ripresa il Latina va subito vicino alla rete del 2-1. È ottimo l’inserimento di Carletti che supera due avversari ma non riesce a superare il portiere ospite in uscita bassa.Al 57’ arriva la terza rete del Messina, ancora una volta Catania che approfitta di un preciso cross dalla destra.Quando mancano pochi minuti al fischio finale il Latina trova la rete del 3-1 grazie al tocco preciso di Carletti.In pieno recupero arriva anche la quarta rete dei padroni di casa con Fiorani.