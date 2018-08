Messa in sicurezza dei cavalcavia sulla Pontina, da oggi interventi notturni: a tratti si procede a 30 km/h

di Raffaella Patricelli

A partire dalle 18 di oggi e fino a venerdì 7 settembre, sulla Pontina saranno svolti i lavori urgenti di messa in sicurezza di sottopassi e cavalcavia consistenti nella rimozione delle porzioni di copriferro maggiormente ammalorate. I lavori comporteranno restringimento di carreggiata, a tratti, per circa 40 chilometri, a partire dal km 28+400 fino al km 68+400. I lavori verranno effettuati di notte, a partire dalle 21, mentre, dalle 18 alle 21, verranno svolte le attività propedeutiche che non comportano interferenza con il traffico veicolare.



«Si farà, inoltre, attenzione alle correnti di flusso veicolare – assicura Astral - la domenica sera, giornata di rientro verso la Capitale, ad esempio, si darà priorità ai lavori in direzione Latina».

Luned├Č 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:12



